Jonathan Maicelo habló con Trome: "Soy un faite que trabaja por la legal" [ENTREVISTA]

Ese parche en el ojo izquierdo no es la huella que dejó aquella derrota dolorosa, en el ‘Madison Square Garden’, ante el mexicano Raymundo Beltrán. Es producto de una operación por una presión ocular. Con unos lentes claros, el ‘Rocky de los Barracones’ parece no haber sentido los golpes de un nocaut traumático. Jonathan Maicelo golpea sin tocar a nadie, pero derrumbando a todos.

¿Te quebraste después de la derrota?



Lloré cuando murió mi abuela.



Algunos se vienen en llanto...



Son niñerías.



¿Qué hiciste?



Renegué.

¿Faite?



Pero que trabaja por la legal. Un ‘bad boy’ que hace bien las cosas.



¿Pendejo?



Para hacer monedas.



¿Por qué no estabas concentrado antes de la pelea?

​

Si me quedo solo, me desgasto mentalmente pensando en el rival.

¿Por eso entraron chicas?



Estaban mis entrenadores y amigas. Yo estaba relajado, echado en mi cama.



¿Mejor era estar desconectado?



Los jugadores están en mancha y riendo.



¿Se te fue la mano con Phillip Butters?



Odio a todos los que hablan m...

¿Te agrandaste?



La humildad no tiene nada que ver con la paciencia.



¿‘Parchas’ a cualquiera?



Si el presidente me ataca, también lo enfrento.



¿‘Héroe’ de la gente?



Soy eterno en el corazón del pueblo.



¿Antes de la fama, fuiste ganador con las chicas?



Siempre tuve mi ‘flo’.

Jonathan Maicelo fue ovacionado y recibido como campeón en '¡Qué tal sorpresa!'

Si fueras Paolo Guerrero y te cruzas con Christian Meier, ¿le pegas al ‘Zorro’?



Mujeres hay un montón.



¿Te ‘mechaste’ por alguna chica?



La única vez fue cuando a mi mujer le han querido faltar al respeto, y lo partí en dos al malcriado.



¿Te metiste con la firme de un ‘bandido’?



No. En el Callao te hacen más ‘huecos’.

¿Y siempre ‘protegiéndote’?



El ‘ponchito’, para evitar al ‘sicario’ (Sida).



¿Una promesa cumplida?



Les dije que tendría mi gimnasio, viviría allí y lo logré.



¿Trabajas con chibolos?



Apoyo a los de bajos recursos, pero que sean buenos estudiantes.



¿Y les das alimentación?



Les doy todo el apoyo para que entrenen, pero estoy buscando empresas.

Otro ‘enemigo’ que te has ‘ganado’ es Mario Hart...



Estamos hablando de deporte y cultura, él no tiene nada que hacer acá.



Duermes en tu gym, ¿extrañas ‘San Judas’?



Siempre, pero acá estoy tranquilo, no gasto en pasaje para ir a trabajar.



¿Nadie te acompaña en tu dormitorio?



Solo los fantasmitas, porque acá penan harto.

¿Y no sales arrancado?



Eso es mejor que escuchar las balas nocturnas de mi barrio.



Imagino que el boxeo no ha acabado en tu vida...



Viajo rumbo a Estados Unidos y en noviembre vuelvo a pelear en el Madison Square Garden.



O sea, sigues de pie...



Chalaco que no pelea, no merece haber nacido en el puerto.

Video: Pelea completa de Maicelo y Beltran

Los sábados te vengas con la comida y te empujas tus platazos...



Es que ya me toca, aunque las cosas cambiaron...



¿Desde Gastón Acurio?



El hombre la cag... en algo.



¿En qué?



Por su culpa salió eso de ‘gourmet’ y ahora los platos se sirven como postre.

Una última frase de tu creatividad...



Tárdate de a poquito.



¿Por qué a los gays los bautizaste como ‘choclos’?



Son desgranados, ya sabes de dónde.



¿Estás positivo?



Al cien por ciento.



¿Y el corazón?



Solo contra el mundo y acompañado por el de arriba.

¿Las nenas?



Primero soy padre que hombre.



¿La lección aprendida?



Perdí amigos, pero no me importa, porque sé realmente quiénes están conmigo.



Entonces venga el abrazo, porque los lectores de Trome siempre están al tanto de tus pasos...



Trome es mi casa. El diario es como yo, de barrio y elegante.



Este boxeador es de los que parece no bajar los brazos, incluso cuando el juez ha contado hasta diez. Asume con total convicción la frase del periodista mexicano José Gilberto Guerrero: ‘La pasividad y la mansedumbre no implican bondad, como la rebeldía no significa salvajismo’.