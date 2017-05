El boxeador peruano Carlos Mina Zambrano hizo público su apoyo a su compatriota y amigo, Jonathan Maicelo, tras perder la pelea por nocaut ante Ray Beltrán en el Madison Square Garden.



Jonathan Maicelo cayó en el segundo round y quedó fuera de carrera para disputar el título de peso liviano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).



"Que las cosas no salgan como nosotros lo esperábamos no significa que seamos inútiles en lo que hacemos. Vendrán muchas personas con palabras de aliento y muchos más con críticas. Pero así es este deporte. Los que han vivido, luchado y pasado horas de entrenamiento, entienden los sacrificios que hacemos para cada pelea. Los que no, pues les digo que cuando logren la mitad de lo que nosotros hasta ahora hemos sacrificado y logrado, opinen. De lo contrario, cállense, que en boca cerrada no entran moscas", publicó Carlos Mina Zambrano sobre Jonathan Maicelo y las repercusiones de su derrota en New York.



"Vamos mi hermano Jonathan Maicelo se que hace 6 años no vivimos juntos, pero eso no significa que la amistad no continúe. Para ser campeón hay que tener el don y tú lo tienes. Así que mi hermano coge tu 'aguayu' y para adelante. A disfrutar de unas vacaciones y seguir dándole al entrenamiento. Acá nos vemos", concluyó Mina.

El pasado 29 de abril Carlos Mina Zambrano perdió su título mundial interino de peso pluma (AMB) por nocaut ante Claudio Marrero en Las Vegas en el primer round.



Mina Zambrano fue objeto de burlas y críticas por eso entendemos que tres semanas después saque la cara por el boxeo peruano.

Así fue la pelea de Carlos Mina Zambrano ante Claudio Marrero:

