Jonathan Maicelo ganó pelea en Texas y arremetió contra 'Realitys' [VIDEO]

¡La 'Cobra' sí muerde. El boxeador peruano Jonathan Maicelo logró vencer al mexicano José Félix Jr, número 3 del mundo, en una pelea realizada en Texas y arremetió contra los 'Realitys'. Además, pidió apoyo y valoró la importancia de este paso profesional.



"Me criticaban por postear publicidad cuando ustedes mis incas saben que no tengo apoyo. Me ofrecieron entrar a un 'Reality' para jugar a las chapadas o mata gente, ja. Dije no. Espero el apoyo de mi Gobierno Regional o la Municipalidad del Callao como #Chalaco que soy. Seguiré representando a mis incas y mi gente chalaca", publicó Jonathan Maicelo en su cuenta de Facebook.



Luego, Jonathan Maicelo concedió una entrevista a la cadena Univisión y reflexionó sobre la importancia de este combate ante José Félix Jr.



"Me fue muy bien. Estoy un poco lastimado pero logramos el triunfo, sacando la Blanquierroja adelante, como siempre. No gané un título pero fue una pelea muy importante con el número 3 del mundo José Felix Jr. Un muchacho ranqueado y es un gran prospecto de 'Top Rank', la compañía más grande de boxeo a nivel mundial. Era una pelea en la que supuestamente iba a perder. Pero trabajamos duro para esta pelea y la sacamos adelante", aseguró el pugilista nacional Jonathan Maicelo.

"Lo tiré 10 veces en 10 asaltos y con eso me aseguré el triunfo. Sufrí un par de impactos de cabeza, son cosas que pasan en la pelea. Pero eso no me amilanó y seguí para adelante a mí ritmo. A pesar de estar lastimado seguí pegando con potencia y velocidad", agregó la 'Cobra'.



Jonathan Maicelo también se refirió a su labor social en el Callao. "Yo soy un inca y la raza inca es como la de los aztecas, no se rinde, van hasta el final. Tengo mi fundación -un gimnasio- que apoya a los jóvenes de la calle con entrenamiento y consejería. Pueden pensar que los entrenamos para que roben y le peguen a la gente pero no es así. El entrenamiento de un deporte de contacto va con un mensaje de motivación y trabajo mental. Un mensaje para salir adelante y hacer las cosas diferentes".



"Yo soy de un barrio difícil, los 'Barracones del Callao'. Es un barrio donde hay mucha delincuencia, dogradicción y muchas cosas negativas. Pero no todo es malo", concluyó Maicelo.

