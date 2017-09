Si bien es conocido por no hablar de su vida privada, el boxeador Jonathan Maicelo no dudó en compartir en sus redes sociales la terrible experiencia que casi se lo lleva a la otra y de paso, aconsejar a todos sus seguidores que usan motocicletas lineales como él de usar los implementos de seguridad correspondientes.



A través de su cuenta oficial de Facebook, Jonathan Maicelo contó que hace unos días sufrió un accidente de tránsito cuando se trasladaba en su moto por una carretera del país. “Lo pongo para que tengan cuidado”, escribió el púgil en la publicación en la que comparte una foto del corte profundo en su mano izquierda que le dejó esta terrible experiencia.



“El taxista que manejó el carro no escapó, ¡¡pero sí el cobarde que abrió la puerta en plena carretera y provoco q me saque la C#$@!! Gracias a mi casco logré vivir (aunque tengo unas contusiones en mi cuerpo)”, se lee en el mensaje de Jonathan Maicelo. “Ahora solo queda recuperarme y que el cobarde que escapó le quede de lección”, añadió.



“Yo trato de recuperarme y seguir TRABAJANDO de forma limitada pero con FE”, sentenció el boxeador, que por lo que se puede deducir de la foto que acompaña su texto, se ve que estaba siendo atendido en un centro médico cuando decidió compartir con sus más de 460,000 seguidores en Facebook.



Jonathan Maicelo sorprendió a propios y extraños al ser anunciado el pasado fin de semana como uno de los participantes de El Gran Show, donde se estrenó con un candente cruce de palabras con Carlos Cacho, integrante del jurado del reality de baile que conduce Gisela Valcárcel.



“Imagino que no se habrá asomado por aquí Milena Zarate. Tú sabes que la gente dice que cuando ella está, él se distrae”, bromeó Carlos Cacho. Gisela Valcárcel, como quien no quiere la cosa, le pidió a Jonathan Maicelo que respondiera pero las cosas tomaron un rumbo distinto.



“¿Quién eres tú? A ti no te conoce nadie. Lo único que yo conozco de ti es que una vez vendiste a tu amigo en prisión”, fue la cruda respuesta que dio Jonathan Maicelo. Carlos Cacho se sorprendió y se quedó en silencio. ¿Tendrá un segundo round el duelo del púgil con el maquillador? Eso lo sabremos el sábado en la próxima edición de El Gran Show.

Jonathan Maicelo se enfrenta a Carlos Cacho (América TV)

