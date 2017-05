Jonathan Maicelo habló después de su derrota ante Ray Beltrán. Lejos de amilanarse, Maicelo afirmó estar decidido a continuar con su meta de convertirse en campeón mundial, en una transmisión por Facebook desde Nueva Jersey.



"Así me caiga un millón de veces, un millón de veces me voy a levantar hasta conseguir mi objetivo, jamás me voy a rendir hasta conseguir mi objetivo", expresó Jonathan Maicelo.



Sobre la pelea, Maicelo consideró que un solo puño definió la pelea y reconoció la derrota ante Beltrán. "Di todo de mí. Iba ganando, pero en un descuido la perdí, caí por nocaut y lo aceptó", manifestó.



Pese a la derrota, Jonathan Maicelo aseguró que volverá a los entrenamientos y tiene un pelea próximamente, aunque deberá esperar 90 días para volver al ring por decisión de la Comisión Atlética de Nueva York.





"Estoy bien de salud y ya pronto estaré en óptimas condiciones. Voy a seguir hasta cumplir mis sueños, rendirse no sé qué significa", manifestó el 'Último Inca'.



Jonathan Maicelo también recordó que lleva ocho años boxeando en los Estados Unidos buscando siempre las mejoras peleas.



"Pronto regresaré a Lima para prepararme en mi gimnasio Fighter Club", anunció el boxeador peruano.



Finalmente Maicelo pidió que al público que lo apoya, que también le brinde su apoyo a otros deportistas que le dan triunfos al Perú como 'El Fuerte' Barzola y 'El Niño' Puelles del UFC, los hermanos Mazzeti y Frank Paredes en Muay thai.