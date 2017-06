Jonathan Maicelo en los próximos días retornará a New Jersey para retomar su preparación con miras a su próxima pelea. El aguerrido púgil chalaco ya dejó atrás su último revés y se siente como un ‘ave fénix que ha renacido de sus cenizas’, listo para conseguir una nueva victoria para el país.



“Ya estoy recuperado del corte en la cabeza, cada vez que me toco el corte (que sufrió ante Ray Beltrán) me acuerdo lo sucedido y me enfocó en entrenar más duro”, manifestó Maicelo.



‘El último inca’ añadió que actualmente se siente como un ‘ave fénix, que ha renacido de sus cenizas’ y que aprovechará la caída ante Beltrán como una experiencia para ganar su próxima pelea.’



Jonathan Maicelo

Sobre su próximo encuentro, Jonathan Maicelo manifestó que todavía debe cumplir con la suspensión médica de la Comisión Atlética de Nueva York (restan unos dos meses), pero su próxima pelea también será televisada, bajo la promoción de Top Rank.



“Vamos a tener una pelea muy importante, muy dura. Tal vez también sea por HBO, no lo sé, pero estoy listo para grandes cosas”, afirmó.



Sobre la caída ante Beltrán, Maicelo manifestó que fue una ‘pelea que se pudo haber ganado, pero recibió un golpe de suerte’. “Estaba llevando el tren de pelea, pero así es el boxeo, no tengo nada que reclamarme”, añadió.

Jonathan Maicelo



Actualmente Jonathan Maicelo se encuentra abocado a su gimnasio Fighter Club de Los Olivos, con el que busca sacar nuevos valores y alejar a la juventud de los vicios.



“Ya estoy viajando próximamente. Tengo que completar mi bolsa de viaje, ya que en Estados Unidos solo me dedico a entrenar y se gasta una suma gigante de dinero en comida y renta. Como sabes yo no recibo ningún apoyo del estado”, recordó Jonathan Maicelo.