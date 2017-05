Jonathan Maicelo llegó caminando al Madison Square Garden de New York. Por dársela de 'bacán', de chico rudo y de pueblo, del muchacho pobre que quiere instaurar el doble aplauso. Allí, nos dimos cuenta que perdería la pelea sin problema ante el mexicano Ray Beltrán. Porque no estaba concentrado, porque apelar al folklore como motivación o para ganar seguidores, es el peor camino dentro del boxeo y de cualquier deporte.

Jonathan Maicelo es el reflejo del peruano que hace las cosas desordenadamente, que se distrae, que opta por ser el centro de atención más con la boca que con la inteligencia. Si a eso le sumamos su poca técnica, nos encontramos con un hombre que sube al ring como personaje y no como boxeador. La historia de 'Rocky Balboa' no pasa de ser una saga de películas que entretienen. No debe tomarse como inspiración, porque sino todos quisieran ser Batman o Supermán. Y eso es una tontería.

Jonathan Maicelo siempre opta por hablar antes de pelear, por vestirse de héroe nacional cuando más bien debiera preocuparse en no desnudar sus defectos. Pide apoyo - que bien podría merecerlo - pero se deja ver bailando en un programa o rodeándose de mujeres que mueren por publicidad. ¿Cuántas empresas podrían invertir en él con ese perfil? Si no tienes equilibrio es muy difícil perseguir sueños porque, a la postre, estos te dirán adiós.

¿Usted cree a horas de pelear, Ray Beltrán presionó con declaraciones al presidente de México para que lo apoye? Jonathan Maicelo sí lo hizo con PPK. ¿Usted cree que Beltrán se peleó con un participante de realitys? Maicelo si, en un intercambio absurdo con Mario Hart. ¿Piensa usted que Beltrán se tomó fotos horas antes del combate con un conductor de televisión? Maicelo si, con Beto Ortiz. La previa de su pelea pasó entonces a ser una payasada.

Y en el circo del Madison Square Garden de New York un izquierdazo le dijo que en el boxeo de nivel si no eres serio, mejor vete a tu casa y sigue creyéndote el cuento de ser 'Rocky'.