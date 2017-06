Como en sus mejores contragolpes, Jonathan Maicelo respondió a la crítica que realizó Phillip Butters de su pelea contra el mexicano Ray Beltrán. ‘La Cobra’ Maicelo no se guardó nada y fiel a su estilo de siempre ir al frente, lanzó sus ‘jabs y ganchos’ contra el polémico conductor radial. Maicelo no olvida sus críticas tras la derrota contra Ray Beltrán.



“Ese gordo apestoso, a este tal Philllip Butters quién le ha dicho que sabe de boxeo, ese gordo estúpido no sabe nada de boxeo. Le han puesto una banda gástrica por comer tanto, que se preocupe de su salud no de hablar mier... de algo que no sabe”, respondió Maicelo.



Para Maicelo las palabras de Butters y un grupo de periodistas, que solo tocan temas futbolísticos, han sido una completa falta de respeto. “El boxeo es un deporte muy complejo para que alguien como él hable de esto, es una falta de respeto que alguien que no se ha dedicado a esto (boxeo profesional) hable de este deporte”, agregó Maicelo.



Para ‘el último inca’, Butters tiene un pequeño manual en el que solo hay tres boxeadores. “Ni siquiera sabe quién es ‘Sugar’ Ray Leonard, habla solo de dos o tres boxeadores, se queda en eso y el boxeo es mucho más”, manifestó.

Nocaut de Ray Beltrán a Jonathan Maicelo.



Maicelo también incluyo a Magaly Medina en sus críticas. “Qué sabe ella de boxeo, una señora que toda la vida se dedicó a hablar estupideces, también sale a opinar”, expresó el púgil chalaco.



El exretador al título mundial interino del peso liviano también consideró que en Perú ningún periodista sabe del deporte de los puños. “Lo que escucho de ellos sobre mi pelea es una molestia, pero como son ignorantes del tema solo me queda reírme de lo que dicen”, reflexionó.



Finalmente, Jonathan Maicelo hizo un reclamo totalmente válido sobre las críticas de un sector de la prensa por el revés ante Beltrán: “Cuando yo gano nunca dicen nada, pero cuando pierdo me atacan, eso es totalmente triste. Si también comentaran lo bueno sería estupendo, pero solo se dedican a resaltar lo negativo”, finalizó.