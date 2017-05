Fue tan brutal el gancho de izquierda que recibió Jonathan Maicelo ante Ray Beltrán, que no pudo levantarse en ningún momento y tuvo que ser retirado del ring en una camillla.



Poco antes de acabar el segundo asalto, Maicelo fue alcanzado por un potente gancho de izquierda de Beltrán y cayó pesadamente a la lona.



El árbitro David Field le hizo el conteo de diez, pero el boxeador peruano no podía levantarse. Incluso Ray Beltrán al verlo en la lona fue directo a celebrar su victoria.



Jonathan Maicelo no se levantaba. Por ello fue necesario el ingreso de los paramédicos al encordado, quienes tuvieron que retirar al nacional en camilla.



La verdad que fue un fulminante nocaut, que seguramente será catalogado como los mejores del año. Una pena por Maicelo que iba ganando el segundo round, pero un descuido le costó caro.