El aguerrido Jonathan Maicelo regresa al ring este viernes, en una dura pelea ante el rankeado número 3 del peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el mexicano José Félix Jr., en el combate principal de una velada organizada por la célebre promotora Top Rank.



Días antes de este esperado enfrentamiento, Jonathan Maicelo conversó con Trome.pe sobre su preparación y expectativas de la confrontación contra José Félix Jr.



"Me he estado preparando en medio de la nieve. Con el frío y la dieta se me complicó el entrenamiento, pero ya estamos listos y vamos a sumar una nueva victoria", manifestó Johathan Maicelo.



Sobre José Félix Jr., Jonathan Maicelo contó que ya tiene estudiado a su oponente y confía en quedarse con el triunfo. "Es muy bueno, con buen record y poder de nocaut, pero no tiene la velocidad que yo tengo. Voy a utilizar sus defectos para ganar la pelea", dijo.



'La cobra' Maicelo destacó que todos los boxeadores de México tienen un estilo similar, de siempre ir al frente, pero se complican al momento de enfrentar a un boxeador rápido y técnico como él.



Este encuentro forma parte de una velada organizada por Top Rank, la promotora que maneja las carreras de las super estrellas del deporte Manny Pacquiao, Terence Crawford y Vasyl Lomachenko, entre otros.



Jonathan Maicelo vs. José Félix Jr. será un encuentro a diez asaltos y el combate principal de la velada que se llevará a cabo este viernes en el Don Haskin Center, de El Paso, Texas.



El encuentro será transmitido por el programa Solo Boxeo de la cadena norteamericana UniMás y todos los peruanos lo podremos ver desde el Fan Page oficial de Jonathan Maicelo a través del Facebook y por pantalla gigante en el gimnasio de Maicelo Fighter Club (Jr. San Manuel 232 urbanización Santa Luisa, Los Olivos).