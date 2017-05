Jonathan Maicelo confesó durante una entrevista en Nueva York que no solo piensa en pelear con el mexicano Ray Beltrán, sino que lo único que tiene en mente es derrotar al experimentado peleador azteca.



"Esta es la oportunidad que estaba esperando y no la voy a desaprovechar. No no estoy pensando solo en la pelea, yo estoy pensando en ganar", manifestó Maicelo.



Jonathan Maicelo reconoció que para él es un sueño pelear en el Madison Square Garden, 'es lo máximo pelear en un lugar donde han peleado los mejores campeones del mundo'.



Maicelo también afirmó que se sentirá como en casa peleando en el Madison Square Garden, debido a la presencia peruana garantizada para este combate.



"Estoy agradecido con la comunidad de peruanos de Nueva York, Nueva Jersey y de otros estados que han venido a alentarme", expresó el Jonathan Maicelo.



Consideró que para el no significa nada no ser el favoritos. "Ya he pasado esta situación no una, sino varias veces. Quiero agradecer a Top Rank por darme la oportunidad de pelear acá", finalizó Maicelo.