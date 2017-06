Jorge Sampaoli debutó ganando a Brasil: Mira su eufórica celebración tras gol de Argentina [VIDEO]

El técnico de la selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, dijo que la victoria 1-0 conseguida el viernes sobre Brasil en el clásico sudamericano es estimulante, porque fue ante un equipo armado y con un clara idea de juego. ¡Mira su celebración!



Sampaoli, que asumió el cargo hace una semana en reemplazo de Edgardo Bauza, reconoció además el esfuerzo de sus jugadores por el poco tiempo que tuvo para preparar el partido disputado en la ciudad australiana de Melbourne.



"Era muy difícil que aguantaramos el ritmo porque la preparación fue exigente y no tuvimos mucho tiempo para trabajar el partido, pero nos estimula haberle ganado el clásico a Brasil", dijo Sampaoli en conferencia de prensa.



"Teníamos que adaptar una preparación hacia el futuro. Hubo momentos del partido que pudimos llevarlos a cabo y otros no, pero valoro el esfuerzo de los futbolistas ante una selección consolidada que marca mucha diferencia", agregó.



Sobre su propuesta de juego, Sampaoli destacó que en parte se logró plasmar una idea de presión y posesión de balón, pero advirtió que todavía falta trabajo.



"Creo que cuando uno transmite una idea, el receptor es muy valioso. Los jugadores estuvieron a disposición. No era fácil salir jugando con la presión alta de Brasil, pero se intentó y nunca se tiró la pelota", agregó.



"Hubo errores normales que yo esperaba. Lo que más rescato del partido son las intenciones. Si dijera que todo salió como lo planeado estaría exagerando (...) recién estamos empezando una etapa y tenemos que mejorar un montón", señaló.