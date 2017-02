Jorge Sampaoli, el entrenador de Sevilla FC y técnico revelación de la Liga española, no culta su amor afiebrado de adolescente por River Plate y en medio de un entrenamiento de su equipo demostró a su vez la antipatía que siente por el eterno rival, Boca Juniors.



Es tanto el fanatismo de Jorge Sampaoli con los 'Millonarios' que le reprochó a su nuevo refuerzo, el argentino Walter Montoya (Rosario Central) el hecho de haber solo pensado en reforzar al rival de toda la vida, Boca Juniors.



fue así que en el saludo protocolar , cuando Walter Montoya se acerca al comando técnico, Jorge Sampaoli le levanta el dedo y le explica por que esta en Sevilla. "Llegaste porque me enteré que ibas a Boca, sino, no venías".



De Sampaoli a Montoya: "Te traje para que no vayas a Boca" ► https://t.co/6RnPG7ArJQ pic.twitter.com/2DbQU2kAp7 — Goal Argentina (@GoalArgentina) 2 de febrero de 2017

"Estoy muy contento y feliz, agradecido al club por fijarse en mí y darme esta posibilidad. Estoy convencido de que elegimos la mejor opción, la ciudad me gusta y la afición es muy buena, con lo que ha sido una decisión muy buena y un gran paso en mi carrera", subrayó.