Jorge Sampaoli: Por esta razón no será técnico de Barcelona

Tras conocer que Luis Enrique, actual técnico del Barcelona, dejará su cargo al final del temporada, muchos nombres empezaron a surgir para reemplazarlo. Entre ellos, y el más sonado, la del argentino Jorge Sampaoli, hoy en Sevilla. ¿Qué pasó? Aquí te contamos.



Según Radio Catalunya, el Barcelona le bajó el dedo a Jorge Sampaoli "por no conocer el club a profundidad", pese a ser el favorito de los hinchas y algunos referentes del club. Esto sin mencionar la mala experiencia que tuvieron con 'Tata' Martino, que solo duró una temporada.



Jorge Sampaoli, que quedó fuera de la Champions League ante Leicester City, fue consultado por esta posibilidad al final del partido. "Dónde te ves después de junio?", le preguntaron. "Me veo en la cama totalmente dolorido, viendo que se me fue el sueño", respondió el popular 'hombrecito'.



Por otro lado, un sector de la prensa española señala que Jorge Sampoali ya tendría todo arreglado para continuar una año más con el Sevilla. ¿En qué terminará esta novela? Habrá que esperar.