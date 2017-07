Jorge Sampaoli en Lima: ¿Qué diario lee el ex DT de Sport Boys durante su estadía? [VIDEO]

Jorge Sampaoli dejó huella en Perú, pero sobre todo en el Callao, donde el hincha vive agradecido por su trabajo en el Sport Boys (2003). Hoy, el popular 'Hombrecito' es un técnico de élite, está bajo el mando de la selección Argentina de Lionel Messi y compañía. Pero ello no cambió su forma de ser, la humildad es su característica.



Esta mañana Jorge Sampaoli arribó a Lima, y no para enfrentar a la selección peruana, sino para reencontrarse con su gente. Un gran número de hinchas de Sport Boys lo esperaron en el aeropuerto Jorge Chávez. El 'Hombrecito' cruzó la puerta y en su rostro se dibujó una sonrisa. Se acercó a algunos fanáticos y estiró la mano en señal de agradecimiento.



La conexión solo fue con su gente, porque la prensa no tuvo acceso a ningún tipo de declaración por parte de técnico argentino. Y es que lo más importante para Jorge Sampaoli son los 90 años de su querido equipo el Sport Boys, que lucha por volver a la Primera División de la mano de Mario Viera.



Jorge Sampaoli es un técnico estudioso, de hecho, es de la misma corriente de 'El Loco' Bielsa (nada menos). 'Sampa' quiero saber todo, no deja ningún detalle de lado. Y en Lima pidió las noticias, entonces le acercaron su diario Trome. Se enteró de todo, página tras página.

Jorge Sampaoli junto a su diario Trome Jorge Sampaoli junto a su diario Trome