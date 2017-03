José Basualdo, subcampeón de la Copa del Mundo Italia 1990 con Diego Maradona, habló de Pedro Troglio, su fiel amigo de aquel equipazo albiceleste. 'Pepe', como le dicen, habló de la nueva etapa que tendrá el argentino en Universitario de Deportes. "Sería lindo que arranque ganando a Alianza Lima", dijo.



"Es una gran persona, un gran mediocampista y un excelente compañero. Su trabajo es bueno y ojalá le vaya bien en Perú. Él se va a dar cuenta que Universitario es un equipo grande", respondió José Basualdo a Trome.pe sobre las impresiones que tiene de Pedro Troglio como ser humano y profesional. Además, Basualdo lo sabe ya que dirigió a los cremas en 2005.



"Troglio va con un proyecto y los jugadores van a ser evaluados. Seguramente conversará con ellos y les contará el plan para la temporada. No sé si los directivos saquen algún jugador antes", añadió José Basualdo.



'Pepe', que también dirigió a Cienciano y José Gálvez en Perú, se refirió a la relación que la prensa debe tener con su compatriota. "Mientras haya respeto de la prensa con Pedro Troglio, todo va a estar bien. Es reservado. Y si tienen que criticarlo que sea por lo futbolístico. Yo no sé cómo está la prensa de Perú en estos momentos, pero que haya respeto siempre".



UNIVERSITARIO



José Basualdo aprovechó para analizar el mal momento que atraviesa Universitario. "El más grande de Perú (Universitario de Deportes) tiene que volver al plano internacional. Lo que le pasó ante Deportivo Capiatá no debió pasar. No hubo convencimiento (en el partido de vuelta), no hubo mentalidad".



"Yo creo que va a tener una charla con los referentes y Juan Manuel Vargas es uno de ellos. Los evaluará. Pedro Troglio sabrá quiénes están a la altura. Él los llevará de la mano para lograr los objetivos", resaltó.



Asimismo, José Basualdo considera que el poyo del hincha es importante, pero que los jugadores tienen toda la responsabilidad. "Siempre va a estar la parte anímica, el aliento de los hinchas es importante, pero todo pasa por los jugadores. Ellos tienen que salir de esta mala situación en el Torneo (de Verano)".



José Basualdo espera que Pedro Troglio pueda ganar en su debut. "Los clásicos son distintos. Sería lindo que arranque ganando a Alianza Lima y con su gente".



RECUERDO CON PEDRO TROGLIO



"Empezamos juntos. Ambos éramos los juveniles de la selección Argentina. Fuimos subcampeones en Italia 1990 y tengo el mejor recuerdo de él. Es una gran amigo y espero que le vaya bien en Universitario".