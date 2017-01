José Luis Chilavert no tiene pelos en la lengua y mucho menos cuando se trata de Diego Maradona quien será anunciado en poco como nuevo 'Embajador de la FIFA en el mundo'. Esta noticia provocó que ex arquero de Vélez y la selección de Paraguay descargue con todo contra el ‘Pelusa’.



José Luis Chilavert reclamó al argentino que haya ‘volteado’ su posición tan rápido, respecto a la FIFA. "Es un panqueque, me da tristeza ajena. Estuve reunido con él en San Pablo y se ha transformado en un panqueque, que es lo peor que le puede pasar al fútbol", dijo el ex arquero.



También, crítico de la FIFA, José Luis Chilavert explicó su molestia "Diego Maradona decía que iba a respaldar a los jugadores y ahora defiende a (Gianni) Infantino. ¡Andá a saber qué arreglo hizo! Es una pena. Yo lo conozco bien, cuando hay dinero de por medio él se vuelca y se olvida de que tiene que apoyar a los más necesitados".



Y acá está. 30 años después, el momento en que sorprendemos a Diego Maradona con la Copa del Mundo. Gran experiencia. @fifacom_es pic.twitter.com/GGCA4rr2Od — Alejandro Varsky (@pollo_va) 23 de enero de 2017

Finalmente, ‘Chila’ cuestionó hasta la postura política de ‘10’ argentino. "Tenemos pensamientos diferentes y muchas diferencias en la vida. Él sigue siendo socialista y en su momento apoyó a Fidel Castro, (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro, pero hoy vive en Emiratos Árabes".