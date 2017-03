José Mourinho: Así criticó Eliminatorias Rusia 2018 en Europa y Sudamerica [VIDEO]

José Mourinho, no tiene pelos en la lengua para llamar a las cosas por su nombre. El entrenador del Manchester United, esta vez, comentó a cerca de las diferencias entre Eliminatorias Rusia 2018 que se viven tanto en Europa, como en Sudamérica.



José Mourinho, contó para ESPN no tuvo reparos en decir que las Eliminatorias Rusia 2018 que se disputan en Europa son poco serias por su bajo nivel competitivo y puso como un buen ejemplo las clasificatorias sudamericanas.



"Los partidos de clasificación en Europa me aburren, mientras que los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta el fútbol en serio, no el jugar por jugar. Y en las Eliminatorias sudamericanas, el fútbol es serio", contó José Mourinho.



José Mourinho destacó incluso el juego de la selección boliviana. "Muchas selecciones buenas, muchas de un mismo nivel. Incluso las que históricamente no fueron fuertes ya saben cómo crear dificultades. Como por ejemplo, Bolivia con Argentina. Ahora no es fácil doblegar a Bolivia", expresó 'Mou'.



"En Europa, la clasificación es una broma. Todos se clasifican. El que no se clasifica directamente, lo hace en el repechaje. Hay una diferencia abismal entre muchas selecciones. Creo que, en América del Sur, las Eliminatorias Rusia 2018 son una verdadera competencia desde hace ya varios años", finalizó José Mourinho.