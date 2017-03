José Mourinho: Así festejó su hijo la remontada de Barcelona en Champions League [VIDEO]  

El hijo de José Mourinho, exentrenador del Real Madrid y hoy director técnico de Manchester United, sorprendió al mundo entero al publicar una celebración por la remontada histórica de Barcelona 6-1 sobre PSG.



José Mourinho Jr., jugador del Fulham de Inglaterra demostró que no solo es un fanático del Barcelona, también lo es del argentino Lionel Messi, pese a que el engreído de 'Mou' estuvo muy vinculado a los ambientes madridistas,



El mayor de los hijos de José Mourinho se siente un catalán más y esto no le ha caído nada bien a los hinchas del Real Madrid, quienes lo consideran un traidor, a través de las redes sociales, pero poco le importó.



El hijo de José Mourinho, no pudo contener su emoción ante la gran remontada del Barcelona y quiso trasmitir esa alegría que tenía a los miles de seguidores con los que cuenta en las redes sociales.