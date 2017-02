José Mourinho: Esta fue su reacción ante curioso pedido de niño [VIDEO]

José Mourinho tiene fama de conflictivo y malhumorado. Pocas veces regala una sonrisa y mucho menos una carcajada. Esta vez el entrenador del Manchester United, soltó uno de los gestos más graciosos durante su último duelo de la Copa FA ante el Blackburn Rovers, y todo por la ingenuidad de este pequeño niño.



José Mourinho que esperaba la orden de los organizadores para saltar al campo no pudo evitar escuchar el diálogo entre la pequeña mascota y el juez del partido. "No le saques tarjetas amarillas, ni rojas al Rovers..."



Esto bastó para que el entrenador del Manchester United pusiera cara de incredulidad y no solo mirara al colegiado, sino también al pequeño que no se avergonzó del pedido que le hizo al hombre de negro. Pese al insólito pedido del pequeño el duelo quedó 2-1 a favor de los 'Red Devils'.



De otro lado, se conoció que Chelsea será el próximo de Manchester United en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, mientras el Lincoln, de quinta división, será el rival del vencedor de la eliminatoria entre el Sutton United y el Arsenal.