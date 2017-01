Mira al joven que juega como Lionel Messi y Zinedine Zidane [VIDEO] 

No es Lionel Messi, no es Zinedine Zidane, no es un avión. Se trata de Tom Deman un muchachito belga de 22 años que ha vuelto locos a todos los amantes del fútbol mundial por la calidad de sus jugadas y la técnica depurada que muestra de los mejores jugadores del mundo.



Tom Demán demostró que lo que hace Lionel Messi, eludiendo rivales a toda velocidad, no es una tarea difícil y por si fuera poco cuando está dentro del área rival hizo una pirueta al mejor estilo del francés Zinedine Zidane para confundir a sus marcadores y quedar a tiro de gol.



Frente al arco también definió como Lionel Messi, con un remate cruzado que dejó sin reacción al golero rival. Esta jugada ha sido una de las más vistas no solo en Bélgica, sino alrededor del mundo, por los estilos de dos grande jugadores en una acción que terminó en gol.



Tom Demán es jugador del Vlamertinghe del fútbol amateur de Bélgica, y ha despertado ya el interés de algunos equipos de la liga profesional quienes ya quieren ficharlo para el mercado de invierno en Europa.