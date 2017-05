Juan Aurich vs Arsenal: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Vuelta de Copa Sudamericana

Juan Aurich vs Arsenal: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro chiclayano visita este jueves al conjunto de Sarandí por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el Estadio Julio Humberto Grondona y será transmitido por Fox Sports desde las 5.15 p.m. (hora peruana).



Juan Aurich debe golear en Argentina para revertir el 2-0 de la ida que se jugó en Trujillo. Y como si fuera poco, Arsenal viene más descansado a este partido por Copa Sudamericana. Su partido del último fin de semana fue suspendido en el entretiempo por fuertes lluvias.



Juan Aurich, al igual que Arsenal, es colista en el campeonato doméstico. Los del norte son últimos en el grupo B del Torneo de Verano. Mientras que los argentinos apenas ganaron 2 de 20 partidos y podrían perder la categoría.



El centrocampista de Arsenal, Juan Brunetta, analizó el partido con Juan Aurich: "En la Copa Sudamericana será otra cosa, tenemos dos goles a favor, estamos tranquilos pero no relajados. Trataremos de pensar después en (en el clásico del lunes ante) Temperley, vamos por pasos".



"Será un partido de mucho juego táctico, pues tenemos que revertir el 0 a 2 que sufrimos en Trujillo y vamos a jugar de manera inteligente. Nos hemos preparado estos pocos días para traernos un buen resultado. Esto es fútbol y hay que jugarlo", dijo el zaguero Luis Rivas.



Alineaciones del Juan Aurich vs Arsenal



Juan Aurich: Jesús Cisneros; Aldair Perleche, Luis Rivas, Yordy Vilchez, Elsar Rodas; Joseph Juárez, Rick Campodónico, Jean Pierre Archiumbaud, Ronald Quinteros; Renzo Sheput y Victor Rossel.



Arsenal: Fernando Santillo; Sergio Velázquez, Marcos Curado, Jonathan Bottinelli, Claudio Corvalán; Leonardo Rolón, Renso Pérez, Lucas Wílchez, Federico Milo; Juan Brunetta; y Joaquín Boghossian.