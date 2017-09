Juan Carlos Oblitas aclaró que solo los jugadores que clasifiquen a Perú al Mundial irán a Rusia

Juan Carlos Oblitas fue claro con el tema de los convocados a la selección peruana en el caso se clasifique al Mundial de Rusia 2018. Para el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, solo los que logren el objetivo deben estar en la lista final.



Como muchos saben, Claudio Pizarro es de los futbolistas que mostraron su interés por regresar a la selección peruana para disputar el Mundial de Rusia. Sin embargo, Juan Carlos Oblitas mandó el siguiente mensaje:



"Si Perú llega al Mundial deberá ser así. Los que logren la clasificación son los que tienen que ir", dijo tajante Juan Carlos Oblitas en entrevista para el diario El Comercio.



"Además, si me preguntas por este grupo, te digo que del medio para adelante, salvo Paolo (Guerrero), es un equipo que tiene hasta para dos Eliminatorias más. Prendamos velas para que Guerrero nos dure un proceso más al menos", agregó el 'Ciego'.



Por otro lado, Juan Carlos Oblitas se refirió a lo ocurrido en las Eliminatorias para Francia 1998, cuando Perú estuvo cerca de clasificar al Mundial en las últimas fechas (como ahora) y no pudo hacerlo. "Primero yo te digo desde ahora que voy a zanjar una línea porque ya pasé por todo esto. No vamos a cometer los mismos errores del 97. Yo voy a hacer que no se cometan los mismos errores", comentó.



"La euforia de la gente no se la quita nadie y yo quiero que la gente tenga toda esta ilusión. El hincha vive un romance con la selección y esto no se puede acabar. Lo que no podemos permitir ni repetir los que rodeamos al grupo es caer en esa euforia. Debemos ser muy fríos y analíticos", sentenció.