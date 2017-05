Juan Carlos Uribe se consagra en la primera fecha del campeonato Baja Inka 2017

Juan Carlos Uribe, campeón de la categoría UTV del 2016, logró consagrarse como el rey del desierto a bordo de su Maverick X3 de CanAm, llegando en primer lugar, con un tiempo de 5h57m52s en el Baja Inka 2017.



Uribe logró imponerse por sobre sus compañeros del team CanAm: Leonardo Baronio y José Salaverry (2do y 3er lugar en UTV), quienes desafiaron con sus poderosos vehículos, los 500 kilómetros de la Sarapampa, al sur de Lima.



El piloto iqueño y su copiloto Javier Uribe apuntan a llevarse este año el Dakar Challenge, que premiará al primer puesto de la categoría, con la inscripción libre al rally Dakar 2018 (valorizada en 25 mil euros), tras ganar en primer lugar la final del campeonato que se realizará del 14 al 17 de setiembre en Paracas.



Luego de una ardua preparación, Uribe venció en el máximo reto sudamericano para lo que asegura fue fundamental contar con un vehículo como la Maverick X3 de Can Am, que brinda todas las opciones de un verdadero vehículo todo terreno, con cualidades que lo convierten en el máximo exponente de su categoría a nivel mundial, por su desempeño, potencia, eficiencia y diseño.



El piloto del team Can Am All4Race asegura que continuará preparándose para la segunda fecha en Paracas donde competirá con cerca de 100 pilotos en la general, y “que será el próximo paso para llegar con todo a representar al Perú en el Dakar 2018” confirmó Uribe.