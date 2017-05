Juan Carlos Uribe apunta a conquistar nueva victoria en el Baja Inka 2017

Uribe disputará el título máximo en la categoría UTV Open con grandes pilotos dakarianos nacionales y extranjeros, que se instalarán en el desierto de Sarapampa, al sur de Lima, durante la primera fecha del campeonato ACP Baja Inka Mitsubishi Motors 2017 - Asia 500.





Juan Carlos Uribe buscará adueñarse nuevamente del título máximo del off road peruano, en la primera fecha del Baja Inka 2017, que se realizará desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de mayo en el desierto de Asia, ahí disputará el título con grandes figuras como Fernando de Olazabal, Anibal Aliaga, José Salaverry, entre otros.



El piloto del team Can Am y All4Race, apuntará a un nuevo triunfo durante las dos etapas que durará la carrera que tendrá características de gran exigencia, para lo cual viene preparándose arduamente en los desiertos de su natal Ica: ¨Esperamos ganar nuevamente en todos los especiales, como lo hicimos en la primera edición, para así campeonar en la categoría¨, comentó Uribe.



El copiloto Javier Uribe, será otra vez el navegante que lo acompañará en el campeonato: ¨Tenemos tres años de experiencia en navegación juntos y nos comprendemos bien durante el manejo¨, señaló Juan Carlos Uribe.



El equipo Iqueño cuenta con una UTV Maverick X3 de Can Am, la cual brinda todas las opciones de un verdadero vehículo todo terreno, con cualidades que lo convierten en el máximo exponente de su categoría a nivel mundial, por su desempeño, potencia, eficiencia y diseño.



¨Gracias al auspicio de CanAm Perú Aquasport, tenemos un vehículo completamente nuevo, que va de 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos, lo que es ideal para estos tipos de carrera, y está preparado para ganar en esta fuerte competencia¨, añadió Uribe.



La estrategia de toda la fecha va a ser ir cuidando el carro, después de los primeros especiales, vamos a ver cómo ir en el resto de la competencia.