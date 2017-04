Juan ‘Chiquito’ Flores es un imán para las mujeres y los problemas [VIDEO y FOTOS]

El libro más grande del mundo mide 1.95 metros. En sus páginas no se encuentran metáforas, pero hay citas memorables. Tampoco hay figuras literarias, pero sí ejemplos claros. Está publicado en una edición popular y quien transcribió sus líneas es un hombre que suele narrar sin editar nada. Juan 'Chiquito' Flores, el hombre de millones de anécdotas divertidas, peligrosas, tiernas y dolorosas, decidió dar a conocer una parte de los capítulos que encierra su vida. Con esta ‘novela’ no va a ganar el ‘Premio Nobel’, pero pasará a la biblioteca de la calle, donde la mejor ‘lectura’ a veces es en una esquina.



¿Tula Rodríguez fue tu gran amor?

Mi gran pasión.



¿Tu ‘bobo’?

La madre de mis dos hijos.



¿Cuánto tiempo que duermes solito en la cama?

Cuatro meses.



¿‘Partiste’ a un colega?

No.



¿Miraste a su mujer?

Con un ojo y me tapé el otro.



Eso no está bien.

Si pasa Dorita, ¿no la vas a scanear? El problema es si la floreas y ella te devuelve los ojitos.



¿Te ‘parcharon’ por chocar con la pareja de un ‘nacho’?

En Moyobamba, me cortaba el pelo en un spa y me atendía una morenita de un cuerpazo. En eso me llama Luis García y me advierte: “Juan, sal de allí, esa es de un capo”.



¿Le hiciste caso?

Sí y a los meses me enteré de que un técnico tuvo que renunciar al equipo porque el bravo lo obligó a irse o lo mandaba al suelo.



Una historia más.

Fui a una discoteca en Huánuco y una rubia vestida totalmente de blanco me sacó a bailar. Toda la madrugada no nos separamos, me dio un beso, me pidió mi número y lo grabó.



¿Y?

Al día siguiente, me llamaron de ese mismo celular, pero una voz de hombre: ‘Oe huevón, ayer bailaste y besaste a mi mujer y ni tienes idea de quién soy’. Me asusté y respondí: ‘Tengo testigos que no soy el culpable’. En eso la escuché llorando: ‘Mentira, tú me besaste y me timbraste’.



¿Cómo te defendiste?

Me calmé: ‘Fíjate en su teléfono, yo no la marqué’. Parece que el pata chequeó y empezó a pegarle.



Cuando estabas con Maribel Velarde, famosa por haber tenido dos ex que los asesinaron, ¿te amenazaron?

No, pero seguro la bala pasó cerca, ja, ja.



¿Alguna vez perdiste con una dama?

Hace tres años me enamoré de una chica en La Victoria. Convivíamos y se embarazó de otro.



¿¿¿Qué???

Como jugaba en provincia, un día se equivocó y me mandó un mensaje: ‘Hoy cumplo 3 meses’. No era para mí, era para el otro.



¿Pediste explicaciones?

Llegué de improviso y la ampayé con el chibolo.



¿Qué hiciste?

A ella le exigí que me diga la verdad y se ‘franqueó’.



¿Te ‘rayaste’?

Con un palo de béisbol rompí todo lo que había comprado (televisor, muebles, tocador, etc.) y me salí.



Ahora vamos al fútbol, ¿la selección?

En un entrenamiento, lo guapeé a Claudio Pizarro: ‘Oe carajo, no puedes marcar’ y me respondió: ‘Qué chu... me gritas’. Nunca más me convocaron.



¿Con Piero Alva te llevas mal?

Es especial, todo le apesta, pero hacía goles importantes y siempre lo quieres en tu equipo.



¿Paco Bazán o George Forsyth?

Paco es mi causa, un día se probó de actor y le gustó besar.



¿Y el otro blanco?

Fue mi compañero de habitación en la selección y se portó como un caballero. A ese lo veo en falda y le voy.



¿Por qué ‘rompiste palitos’ con el empresario ‘Coppola’ Cuéllar?

Le pregunté por qué no me vendía al extranjero y me aseguró que afuera no compraban arqueros peruanos.



¿Te quedaste callado?

No, le dije clarito: ‘Entonces no marcas la diferencia y no te necesito’.



¿Por qué ‘Chemo’ Ruiz conquista mujeres tan lindas?

Tiene sangre para la farándula.



¿Dorita ‘atrasó’ a la Cabrejos?

Tiii (toqué el botón rojo, ja, ja).



Recuerdo que hace años, en Cerro de Pasco, insultaste a los dirigentes de la Federación y casi te suspenden.

Manuel Burga me citó a la Videna y estábamos los dos solitos en su oficina. De pronto, muy sonriente, me coqueteó: ‘Soy tu hincha, ¿por qué hablas así?’. Lo vi medio raro y me asusté.



¿Por qué odias a Waldir?

En un Ciclista-Alianza me gritó ‘Muerto de hambre’.



¿Hubo otro face to face?

Fui a vacilarme a ‘La Ley’ y se apareció con dos amigos.



¿Se cruzaron?

Lo ignoré y una amiga de mi grupo fue a saludarlo y volvió al rato renegando: ‘Ese zambo no para de hablar mal de ti’.



¿Te cargó?

Esperé que vaya al baño y le di el alcance: ¿Podemos hablar? Solo atinó a decir: ‘No te conozco’.



¡Asu!

Le metí un manazo que sonó tan fuerte que la orquesta ‘Camagüey’ paró de tocar y el cantante mandó un mensaje: ‘Chiquito, compórtate’, ja, ja.



¿Salió respondón?

No, pero movió pueblo y trajo un montón de gente para que me esperen a la salida.



¿Y cómo la libraste?

Llamé a un policía que trajo un patrullero y me escoltó, pero igual me rompieron la luna de mi auto.



¿Se quedó con la sangre en el ojo?

En una pollada, Waldir mandó a quebrarme con 4 bandidos.



¿Con ‘fierro’?

Entraron, me abrazaron y me llevaron a un sitio solitario.



¿Pediste perdón de rodillas?

Al bravo le aclaré que se estaba equivocando y me explicó: ‘Ya sabes quién me ha mandado. Me ha pedido que te meta uno en la rodilla. Pero me debe plata y no voy a avanzar sin preguntarte que ha pasado’.



¿Y qué ‘floro’ metiste?

La verdad, que me había tratado de muerto de hambre.



¿Te creyó?

Me pidió que arregle las cosas y que le regale dos cajas de ‘chelas’. Le puse 3.



¿‘Cuto’ es tu ‘brother’?

De los mejores que me dio el fútbol. Acá va una de él, porque siempre que Trome lo entrevista, me da con todo.



Adelante...

En Huánuco recibimos ‘Halloween’ y me divertí en una discoteca hasta las 4 de la mañana.



¿Te fuiste derechito a descansar?

Sí, pero mi compadre apareció en mi casa a las 6, disfrazado de ‘El General’ y quería seguir liquidando.



¿Y chapaste tu vaso?

Hablaba y hablaba que mandaba en su casa, que era el varón.



¿Estaba casado?

Vivía a 3 cuadras con su antiguo compromiso. Como a la sexta cerveza tocó la puerta la señora, se lo llevó y se le bajaron todos los humos: ‘Me voy, llegó la policía’.



¿Te quedaste misio?

He abierto mi spa ‘Verani’, en la avenida Juan Lecaros 165, en Puente Piedra.



‘Tula’ se va a arañar, pensará que le quieres quitar clientela.

‘Tranquila, será una competencia legal’.



¿Es lo único en lo que has invertido?

La casa donde viven mis hijos en Estados Unidos es propia, la compré. Tengo terrenos, pero casi ni manejo porque tengo que estar mentándole la madre al de la izquierda y derecha.



¿Qué tipo de negro?

Elegante porque vestir la camiseta crema te distingue. El chusco es de Alianza.



¿Tu próxima proyecto?

Estudiar Gastronomía.



¿Buen padre?

Sí, allí tengo prohibido fallar.



¿Una cosa rara que hayas hecho?

Ir a la discoteca de ambiente ‘Downtown’.



¿A buscar ‘chicos’?

Nada que ver, a vacilarme. Cuando voy al baño, me encuentro con el finado ‘Peter Ferrari’.



¿Se te mandó?

Me preguntó: ‘¿Te gustan los gays?’ y le respondí: ‘¡Qué pasa, familia!’.



¿Tu máximo gasto en un día?

Cinco mil dólares. Empecé comprándome zapatillas, luego comida, en la noche invité a amigos a divertirme y en la discoteca solo tomé champán y whisky. Estaba nublado.



¿Trome?

El diario que siempre llevo conmigo. Me dan duro, con palo, ya es tiempo que me toque algo simpático.



Gracias por declarar a corazón abierto.

Mucha gente se confunde conmigo, la verdad ni soy rencoroso, ni mal tipo. Gracias por esta entrevista.



(Fernando 'Vocha' Dávila - A. Quintana)

