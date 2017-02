Juan Manuel Vargas y su amenazante reacción con hinchas que lo agredieron [VIDEO]

Juan Manuel Vargas fue uno de los jugadores más afectados con el ingreso de malos hinchas al Estadio Monumental, mientras Universitario realizaba sus entrenamientos de rutina. El 'Loco', que parece haber identificado a sus agresores, reaccionó iracundo en un rincón del campo.



"¡Nooo! Yo lo voy a buscar, es el barbón... ya se cago...!", gritó Juan Manuel Vargas a uno de los trabajadores del club que parecía calmarlo tras ser increpado por algunos hinchas de Universitario de Deportes.



Sin embargo, y como pudimos ver el día de ayer, Juan Manuel Vargas quiso poner paños fríos a la situación desmintiendo lo ocurrido en el recinto deportivo de Ate. Pero esta versión fue descartada por el mismo club, que a través de un comunicado de prensa, confirmó que sí hubo agresión.



"Llegaron unos tres autos con algunos fanáticos y yo me asusté porque pensé que regresaban los hinchas (que agredieron). Y me explicaron que no, que eran los amigos de Vargas. Justo con estos muchachos fueron a buscar a la barra que un momento lo agredió", contó un periodista panameño que estuvo en el Monumental para entrevistar a sus compatriotas Luis Tejada y Quintero.