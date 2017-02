Juan Manuel Vargas: ¿Estaba borracho en este video? Nos explicó qué pasó

Pasó hace 5 años, Juan Manuel Vargas volvía a Europa luego de jugar con la selección peruana por las Eliminatorias Brasil 2014. Antes de tomar su vuelo, el 'Loco' declaró a al prensa, con un gran detalle que llamó la atención de los reporteros: tenía problemas para hablar. ¿Estaba borracho?, se preguntaron todos.



No era el típico Juan Manuel Vargas. Aquel día llegó al aeropuerto Jorge Chávez caminando con mucha precaución, sabía que lo abordarían. Igual, declaró a los medios... pausado, con la mirada desviada. ¿Qué había hecho, o tomado, antes de viajar? Hoy, muchos años después, le contó a trome.pe., lo que realmente pasó.



"Tomé unas cervecitas con mis amigos y antes de llegar al aeropuerto, me metí dos ‘pepas’ para dormir en el viaje y estaba medio dopado. La prensa estaba allí, los de seguridad me pedían que no declare, pero quise hacerlo y todos creyeron que me marchaba borracho", reveló Juan Manuel Vargas.



Juan Manuel Vargas venía de jugar 90 minutos con Perú, en la derrota por 1-0 ante Paraguay en Asunción (16 de octubre de 2012). En dicho partido, el 'Loco' empujó a Luis Advíncula y desordenó la marca en el tiro libre. Acto seguido, gol del local (Pablo Aguilar).