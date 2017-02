Juan Manuel Vargas: ¿Cometió indisciplina en su último partido con la selección peruana? Esto dijo

Juan Manuel Vargas se defiende de las acusaciones. El volante de Universitario de Deportes fue cuestionado luego de su último partido con la selección peruana, cuando jugó 90 minutos en el empate 2-2 ante Venezuela en Estadio Nacional por la Eliminatorias Rusia 2018.



Cuando le preguntamos si cometió algún tipo de indisciplina, Juan Manuel Vargas respondió firme: "Quiero saber cuál es la indisciplina. Vine a jugar con Venezuela y me lesioné". Como se sabe, el 'Loco' quedó al margen del equipo y no viajó a Montevideo para enfrentar a Uruguay.



"Después comenzaron a decir cosas de adentro y no explicaron el por qué", añade Juan Manuel Vargas sobre la selección peruana. ¿Qué le habrán comentado luego de aquel partido ante Venezuela? ¿No lo dejaron fuera por su lesión? Hay cosas que solo él sabe.



"¿Sabías que volver al Perú iba a significar que se comente mil cosas?", consultamos. "Mientras camine derecho, no hay problema", respondió Juan Manuel Vargas a trome.pe.