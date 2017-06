Juan Manuel Vargas: Esto reveló sobre su continuidad en Universitario [VIDEO]

Juan Manuel Vargas está a 48 horas de finiquitar su contrato con Universitario. Con pocos minutos en la cancha y con el equipo, que tenía que empujar hacía el título, en el puesto 11 de la tabla del Torneo Apertura, se reúne esta tarde con la nueva administración crema para saber si continúa en el cuadro de Ate.



Juan Manuel Vargas, encendió las alertas cuando el lunes se hizo extrañar en los entrenamientos de Universitario. Este viernes se termina su breve contrato con la 'U', pero el 'Loco', quien había guardado silencio, decidió abrir la boca para mostrar su intención de continuar defendiendo la crema.



"Esto no se trata de plata, nada que ver. Acá vine a jugar por muchas cosas pero por plata no", dijo Juan Manuel Vargas a la salida de Campo Mar donde entrenó con normalidad y con la intención de volver a ser el capitán de Universitario.



Además, Juan Manuel Vargas, reveló parte de su diálogo con el entrenador. "Hablé con el profesor Pedro Troglio, él me dio todo su respaldo, ha pedido mi contratación, pero ahora ya depende de los que manejan el club. Así que hay que esperar a ver qué sucede", contó el 'Loco'.