Juan Manuel Vargas: Así le declara la guerra la Trinchera Norte [VIDEO]

Juan Manuel Vargas no es más el jugador arropado por todos en Universitario. Esta vez el amor entre el internacional con la Fiorentina y la barra más radical del club, como es la Trinchera Norte, se acabó y por el contrario la relación con el popular 'Loco' pasa por su peor momento.



Juan Manuel Vargas fue objeto de violencia, la mañana del martes, en el Estadio Monumental de parte de estos barristas violentos que lo responsabilizaban del mal momento que vive el club en el inicio del año con la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota en el clásico en Matute.



“…Sabes lo que estás haciendo y no permitiremos que continúes con tus indisciplinas ya que con eso estas encendiendo a los demás por eso lo de (Alexi) Gómez en el Huaralino. Primero ‘sábanas nuevas’ es por eso que no te quedaste en campo mar, luego te llevas al plantel a correr a la playa, cuando el plan de trabajo era otro…” dice parte del comunicado de la Trinchera Norte en su cuenta de Facebook.





También dejaron una advertencia final a los jugadores de Universitario. "Tenemos respeto por jugadores que se dan íntegro por nuestros colores, pero no por eso permitiremos que sean apañadores de comportamientos perjudiciales para el plantel y sobre todo para la imagen de nuestro Club. Tengan presente esto: CON LA TRINCHERA NORTE NO SE PACTA, MUCHO MENOS SE JUEGA".