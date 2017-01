Juan Manuel Vargas: Así le respondió a periodista que le preguntó por pifias [VIDEO]

Universitario de Deportes no pudo ganar en su segundo partido amistoso en el Estadio Monumental. Esta vez cayó 2-1 ante Once Caldas de Colombia y los hinchas empezaron a presionar a los jugadores. Juan Manuel Vargas fue consultado por dicho tema y así respondió.



“El único que ha escuchado las pifias eres tú. Ellos vienen a alentar y ellos quieren ver a una ‘U’ con actitud, que se ha demostrado”, respondió incómodo Juan Manuel Vargas a periodista que le consultó por las pifias en el duelo ante Once Caldas.



Lo cierto es que Universitario de Deportes tendrá su prueba de fuego el próximo jueves 2 en Asunción, cuando enfrente a Deportivo Capiatá por la Copa Libertadores (la vuelta será el 9 en Lima).



"Lo hemos visto ayer, juega muy bien y creo que será un partido como todo paraguayo. Será un partido cerrado y duro. Pero nosotros pensamos en nosotros mismos, tratar corregir los errores y sacar un buen resultado", dijo Juan Manuel Vargas sobre su Deportivo Capiatá.