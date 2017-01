Juan Manuel Vargas: Las locuras que no debe cometer en Universitario

Por: Moisés Pajuelo / @MoisesVPF



La última vez que Juan Manuel Vargas jugó un partido oficial fue el pasado 15 de mayo con el Real Betis de España, en la victoria por 2-1 ante Getafe. Aquel partido, el peruano solo jugó 45 minutos. Hoy, el volante regresó a su casa, a Universitario, luego de 13 años jugando en el extranjero con la misión de convertirse en figura mundial. ¿Lo logró?



Juan Manuel Vargas no solo se ha ganado el aplauso del hincha por sus golazos de larga distancia o por las embestidas a puro corazón por la banda izquierda, su carrera también se ha visto golpeada por su carácter rudo dentro y fuera del campo. De santo no tiene nada, y el apodo 'Loco', no fue gratis.



Y no suena descabellado pensar que Juan Manuel Vargas será el "intocable" en Universitario, el niño mimado del club. ¿Qué comportamiento debería ser el ideal para el volante? Estas son algunas locuras que no debe cometer:



Físico



Una de las razones por las que Juan Manuel Vargas dejó el Real Betis de España es por su problema con el sobrepeso. El 'Loco' no debería confiarse, en cierto modo, de estar en un fútbol inferior al que jugó en el exterior y descuidar su peso ideal. Ojo que aquí en Lima está más cerca de sus amigos y familiares, con los que podría salir más seguido y consumir lo que un futbolista profesional no debería.

Juan Manuel Vargas Juan Manuel Vargas regresa a Universitario luego de 13 años.

Indisciplina



Juan Manuel Vargas casi siempre ha estado involucrado en algún acto de indisciplina. Su nombre no solo sale en las portadas de los periódicos deportivos, sino también en los de espectáculos. Su relación con la ex modelo Tilsa Lozano lo sacó muchas veces de su lado deportivo. Y ahora que está más cerca de todo ello, la tentación será más grande.



Rebelde dentro del campo

El 'Loco' no se casa con nadie en los campos de fútbol. Si tiene que pegar, pega. Si tiene que insultar, insulta. Esta situación no tendría ningún problema si lo hiciera de vez en cuando. Juan Manuel Vargas compromete a sus equipo, y Universitario de Deportes tendrá que cuidarse de este detalle.

Juan Manuel Vargas Juan Manuel Vargas no juega un partido oficial desde el 15 de mayo

Manejo de camerín



Probablemente Juan Manuel Vargas sea el capitán de Universitario de Deportes. Esta situación, teniendo en cuenta que será el máximo referente del equipo, pondrá al 'Loco' en los cielos. ¿Cómo crees que será su trato con el resto de jugadores? ¿Los tratará con altura? Esto sin mencionar el nutrido vocabulario del volante nacional.



Respeto a la autoridad



Juan Manuel Vargas tiene una gran relación con el 'Puma' Carranza, quien es el asistente técnico de Roberto Chale. ¿El 'Loco' pondrá su amistad de lado con José Luis y lo obedecerá? No cabe duda que necesitará un freno en el equipo.