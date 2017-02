Juan Manuel Vargas: "Sé que no estoy en mi mejor forma"[VIDEO] 

Juan Manuel Vargas es 'loco', pero no mentiroso. Puede hacerse el 'Paomilla', pero no vende humo. El capitán de Universitario que partió hoy (8 a.m.) junto al cuadro crema rumbo a Paraguay para su debut en Copa Libertadores hizo un sincera confesión.



Como referente crema Juan Manuel Vargas, envió un mensaje a la hinchada que tiene expectativas sobre su regreso. "Sé que no estoy en mi mejor forma, pero día a día estoy trabajando fuerte para ponerme bien", dijo el lateral.



Para Juan Manuel Vargas dejar su puesto de marcador para colaborar en la volante no le causa sorpresa. "Creo que el ‘profe’ quiere que estemos compactos y cuando podamos atacar juguemos a las espaldas de los laterales para sacar centros. Por mi lado tengo que jugar por el medio y tratar de llegar aprovechando mi remate de largar distancia", agregó.



El capitán de Universitario además quitó dramatismo a la ausencia de Arquímides Figuera, su esperado socio para Copa Libertadores. "No sabíamos lo de la suspensión de Figuera. Pero hay muchachos que también están a la orden. Esperemos que a todos nos salga bien", sostuvo.



El partido contra los guaraníes está programado para el jueves a las 7:15 p.m. (hora de Lima) en el estadio Erico Galeano Segovia de Capiatá. En tanto, la vuelta se jugará en el Estadio Monumental el próximo jueves 9 a la misma hora