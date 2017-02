Juan Manuel Vargas: Así lo defendió Roberto Chale de las críticas [VIDEO] 

Juan Manuel Vargas, no solo genera amores en las tribunas, también genera ciertas críticas en una parte de la hinchada de Universitario quienes no toleran su sobrepeso y la falta de ritmo competitivo a pocas horas de un vital partido por Copa Libertadores. En medio de estos cuestionamientos, ha sido el entrenador crema, Roberto Chale, quien ha salido defender a su nuevo engreído.



El 'Niño terrible' puso el pecho por Juan Manuel Vargas, asegurando que su comportamiento hoy es sumamemte profesional. "Vargas está comportándose como un jugador importante en Universitario. Su contratación ha ayudado mucho porque no cobra mucho y está haciendo bastante. Metió un gol el otro día a lo 'Lolo' Fernández y estamos muy felices con su comportamiento tanto dentro como fuera del campo"



Chale, reconoce que el tratamiento que le da a Juan Manuel Vargas es diferente al resto de sus jugadores. "Él jugará el tiempo que él quiere. No me interesa que pidan que juegue 90 minutos y que baje de peso, él va a jugar siempre con el peso que tenga. Lo que digan puede desmoralizar a mucha gente, pero menos al 'Loco' y a mí", agregó.



Finalmente, el estratega crema aseguró la presencia del panameño Alberto Quintero para el duelo mañana ante el Deportivo Capiatá de Paraguay por la clasificación a la Copa Libertadores."Quintero va a ser titular. No lo voy a traer para mirarle la cara. Contra Huancayo iba a jugar, pero se lesionó Figuera y, con la nueva regla de solo tres extranjeros en cancha, no pudo entrar", puntualizó.