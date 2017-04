Juan Manuel Vargas: Mira cómo metió carro y troleó a periodistas antes de clásico[VIDEO]

Juan Manuel Vargas vive a su modo los clásicos. A unos cuantos días de poder cobrarse la revancha ante Alianza Lima en el Monumental el capitán de Universitario no deja de lado las bromas una de ellas 'torear' con su auto a los periodistas y reírse de su supuesto sobrepeso.



Juan Manuel Vargas aún no está confirmado en el once de Universitario para el clásico de este sábado ante Alianza Lima por una lesión muscular. "Estamos avanzando, hemos hecho otro control. No estoy del todo bien. Van a comparar las dos resonancias a ver como seguimos. El sábado intenté jugar, pero todavía estaba sentido. trato de no darle mucha importancia, porque exigirla podría ser peor", contó.



Pedro Troglio, no se adelanta a las cosas y decidió que Juan Manuel Vargas entrene por separado. "Hoy hice terapia, bicicleta lo que pasa es que el doctor aún no ha visto la última resonancia y dependiendo de eso sabrá si entreno con el grupo o no. Igual yo quiero jugar el clásico", agregó el capitán de Universitario.







Loco y sus pastillas antes de clásico

Tampoco esquivó, Juan Manuel Vargas, el tema de su sobrepeso. "Ya me tiene hasta acá con el tema del peso. Al final lo que corre es la pelota, sino me hubiera dedicado al atletismo. Yo estoy bien y tratando de llegar a mi mejor forma....Además, cuántos periodistas gordos hay acá...jajaja", dijo con humor el lateral izquierdo de Universitario.