Juan Manuel Vargas pensó en el retiro: Otras 5 frases reveladoras [VIDEO]

Juan Manuel Vargas no pudo ocultar su emoción de volver al fútbol. El volante, que estuvo cerca de 8 meses sin jugar, disputó 45 minutos con Universitario de Deportes, su casa, como dice el 'Loco'. ¿Qué dijo al final del partido ante Universidad Católica en la 'Noche Crema'?



1. "Contento y feliz de volver a pisar el césped, y jugar después de mucho tiempo de para. Y la verdad que muy contento de estar en casa (Universitario)". comentó Juan Manuel Vargas al programa "América Deportes", en sus primeras declaraciones como jugadores de Universitario de Deportes.



2. Juan Manuel Vargas habló sobre su llegada a tienda crema. "Se habló mucho, de que no tenía ofertas. Yo este momento no lo tomé por dinero. Fue un tema de volver a reencontrarme conmigo mismo, de volver a ser feliz. más que todo acá (en Universitario)".



3. Aunque parezca increíble, Juan Manuel Vargas pensó en retirarse del fútbol. "Estuve pasando momentos en el fútbol que me chocó, pero esas cosas pasan y te hacen ofertas, pero yo decidí volver a casa. A veces yo decía: 'ya el fútbol lo dejo, o sigo mi carrera futbolística', porque no me sentía bien, no era feliz. Ahora es otro impulso, otra motivación, inyección".

4. Juan Manuel Vargas habló de la importancia que tiene regresar a Universitario de Deportes. "Mi mujer, mi familia... tenerlo todo acá es bueno. Es como la primera vez. Cuando me fui tenía una tristeza muy grande y ahora volver me siento como un chiquillo de regresar a casa. Le tengo que agradecer a la gente en el campo".



5. Juan Manuel Vargas fue el jugador más aplaudido por los hinchas de Universitario de Deportes en la 'Noche Crema'. "La verdad que los parlantes no me dejaban escuchar. Para mí es muy lindo, es un momento muy feliz. Yo solamente tengo que devolver ese cariño en el campo y esperar que las cosas vayan saliendo poco a poco".



6. Asimismo, Juan Manuel Vargas se vaciló cuando le mencionaron los videos que publicó "burlándose" de John Galliquio. "Siempre un poco de gracia, un poco de todo, para no estar muy serio. En la concentración aburre todo y un poco de felicidad se tiene que meter".