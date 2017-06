Juan Manuel Vargas: De valer 20 millones a jugar gratis por 2 meses en Universitario

Juan Manuel Vargas seguirá vistiendo la camiseta de Universitario por los próximos dos meses sin cobrar dinero alguno, tal y como lo informó el club en un comunicado oficial a través de sus redes sociales. Y pensar que alguna vez valió 20 millones.



Como se recuerda, los años maravillosos de Juan Manuel Vargas fueron en Italia (Catania y Fiorentina), donde los fines de semana se mandaba golazos de larga distancia que lo pusieron en la mira de grandes clubes de Europa.



De hecho, en 2010, cuando defendía los colores de la Fiorentina, el 'Loco' fue vinculado con equipos como Real Madrid, Barcelona o Juventus. Tal fue el caso que la 'Fiore' lo declaró intransferible y cotizó su salida en 20 millones de euros (según Transfermark).



Pasaron los años y su rendimiento fue cayendo. La Fiorentina lo prestó al Genoa y tampoco le fue bien. En 2015, cuando fichó por el Real Betis, muchos pensaron que levantaría. Pero le fue peor, la prensa de España empezó a cuestionar su peso y terminó saliendo del cuadro español al poco tiempo.



En enero de 2017, Universitario anunció por todo lo alto la incorporación de un casi ex futbolista Juan Manuel Vargas. Firmó contrato hasta 30 de junio y hoy, con ampliación en mano, no cobrará por los próximos 2 meses (cuando acaba su vínculo y se abre el libro de pases).



"Gracias a la identificación de Juan Manuel Vargas con Universitario y también a su desprendimiento al no percibir remuneración económica alguna durante este periodo", se lee en el comunicado del club crema.