Juan Manuel Vargas: "No veo nada preocupante en Universitario" [VIDEO]  

Juan Manuel Vargas, le bajó la presión al momento que vive Universitario tras sumar ayer su quinto partido sin conocer una victoria en el Torneo de Verano.



Luego del reñido duelo en el estadio Mansiche de Trujillo, Juan Manuel Vergas fue el encargado de dar la cara y argumentar las razones por las que Universitario no pudo superar a un discreto Juan Aurich.



"¿Cuál es lo preocupante? Queremos buscar el partido, pero hay un equipo al frente que se para bien y se tira para atrás, y no entra (el gol) nada más. Yo no veo nada preocupante. El equipo mejora cada día más", indicó Juan Vargas a "Fútbol en América".



Universitario enfrenta la próxima jornada a Deportivo Municipal en el estadio Monumental y buscarán ante los ediles los primeros tres puntos en el Torneo de Verano que lo hagan salir de las últimas posiciones.