Juan Manuel Vargas: ¿por qué volvió a Universitario de Deportes? ¿Tenía más ofertas o era la única? [VIDEO y FOTOS]

Para ingresar al ‘Mundo Vargas’ no alcanza con haber concertado una cita. Hay un camino difícil por transitar. Misterioso y de sobresaltos. La reunión estaba pactada para las 5 de la tarde en Magdalena, donde creció y se crio. Cuando la aguja del reloj marcaba dicha hora, sonó el celular: ‘¿Dónde están?.. ¿qué hacen allí?... Vengan a mi casa de La Molina. Al toque que no tengo mucho tiempo”, nos apuró. Emprendimos la ruta a través de una avenida Javier Prado congestionada. Transcurrieron 56 minutos para detenerse en tranqueras, traspasar rejas, observar áreas verdes y llegar hasta la exclusiva Rinconada del Lago. En la dirección señalada, se abre la puerta y sale Juan Manuel Vargas, más ‘Loco’ que nunca y con una bienvenida singular: “Qué chu.. quieren, ja, ja”.



En la casa hay un patio amplio, una piscina llena de niños, una mesa de billar con un grupo de amigos que se distraen y una cocina con su esposa Blanca riendo con algunos parientes cercanos. Ingresamos a la intimidad del capitán de Universitario, el nuevo superhéroe de Universitario.



¿Qué tipo de loco?

Activo.



¿Buen ‘floro’ para enamorar?

Es el día a día, no es algo de la noche a la mañana.



¿Y cómo se responde cuando una mujer sale a contar una historia contigo (Tilsa Lozano)?

Ese tema no toco.



Pero sí me puedes hablar de tu esposa...

Me saqué la lotería con Blanca.



¿Cuánto tiempo juntos?

Quince años.



Sacando cuentas, cuando estabas ‘michi michi’.

Yo lavaba mis carros, ‘mangueaba’ a los tíos de mi barrio y salíamos.



¿Todo eso se valora?

Cuando te quieren tumbar, la familia siempre está para darte su apoyo.



Se especula que sigues en contacto con gente que fue parte de tu vida.

Lo que digan terceras personas, no me importa.



Hoy eres feliz, pero cometiste errores.

Todos se equivocan, soy el primero en reconocerlo y he pedido perdón.



¿Sabías que volver al Perú iba a significar que se comente mil cosas?

Mientras camine derecho, no hay problema.



¿Ya no más travesuras?

Por ser una persona pública y por mis pequeños, evito hacer muchas cosas. Mi hija mayor ya entra a Internet, lee periódicos.



¿Te ‘devoras’ la prensa?

No leo, solo el ‘Pisa pelota’, la columna del Trome, cuando me da duro.



Las líneas que se escribieron se la jugaron por tu señora.

Eso sí, apostaron por la familia.



¿Un orgullo?

Tengo cinco criaturas hermosas, gracias a Dios. He creado un hogar muy lindo.



¿Se viene el sexto?

Ya cerré la fábrica.



¿Vasectomía?

No sé. Alguna operación puede ser.



¿Una cirugía?

Déjame como soy. Feíto y con mi cicatriz en la frente.



Por eso todavía te llaman ‘Chucky’.

Me decían varias chapas, pero soy Juan o el ‘Loco’.



¿Te hubiera gustado ser un héroe?

El ‘Chavo del 8’. Perfil bajo.



¿Llorón?

Soy frío. Veo muchas películas de mafia y gánsteres.



¿Eso en qué lo aplicaste?

Va a ser difícil que me tumben.



¿Una frase?

Prefiero morir de pie que vivir de rodillas.



¿Nada te quiebra?

No soy de piedra. Lloré cuando murieron mi abuela y abuelo.



¿Te has visto toda la saga de ‘El Padrino’?

Completas y las otras de Al Pacino junto a Blanca.



¿Cuántas locuras al día?

Ya no hago ninguna. La última es darles esta entrevista a ustedes.



¿Las pensabas antes de ejecutarlas?

Nunca. Solo se me salía la cadena.



¿Cómo te ubicamos en el Facebook?

No tengo y tampoco me he creado un Twitter. Solo uso el Instagram para colgar fotos de mi familia.



¿Por indisciplinado ya no estás en la selección?

Quiero saber cuál es la indisciplina. Vine a jugar con Venezuela y me lesioné.



¿Entonces?

Después comenzaron a decir cosas de adentro y no explican el por qué.



Al día siguiente de un partido de Eliminatorias, regresaste ‘mareado’ a Europa.

Tomé unas cervecitas con mis amigos y antes de llegar al aeropuerto, me metí dos ‘pepas’ para dormir en el viaje y estaba medio dopado. La prensa estaba allí, los de seguridad me pedían que no declare, pero quise hacerlo y todos creyeron que me marchaba borracho.



¿Es cierto que gastaste más de mil dólares comprando trago en un grifo?

Jamás.



¿Volviste a la ‘U’ porque no manejabas otras ofertas?

Me llamaron de Suiza, Brasil y Argentina, donde me pagaban más, pero no era cuestión de dinero.



Dile a la ‘Trinchera norte’ y la mitad del país la verdad.

Quería motivarme y el mejor lugar del mundo era mi casa, mi camiseta. Jugar por el club del cual soy hincha y disfrutar otra vez del fútbol.



¿Ídolo?

No, pero en la ‘Noche crema’ se me erizó la piel.

¿Estás fuera de forma?

(Se levanta el polo) Tengo los músculos muy grandes. Me hice un examen. Más viejo, los huesos se me engrosan más. Subo un kilo y parece que estoy muy gordo.



En el Catania salías sin polo, sin medias, solo en ‘slip’ y las chicas comentaron que estabas ‘chapado’, pero un músculo ‘no había desarrollado’.

Todo está en proporción a mi altura, ja, ja, ja.



¿Dejo español?

Cómo se me va a pegar si estuve solo un año.



¿Parla italiano?

Lo aprendí a leer y escribir en 6 meses.



¿Qué se hace en 4 meses inactivo?

Disfrutar de los hijos. Salir con la familia, viajar, conocer.



¿Cuántos looks por temporada?

Varios, pero ninguno me ha quedado porque es la misma cara.



¿Vanidoso?

Ya no me interesa vestirme bien. Si debo salir en short, polo y sandalias, lo hago.



¿Puñetero?

He metido para defenderme.



¿Practicas artes marciales?

Kick-boxing y voy a agarrar a algunos de tus colegas, ja, ja, ja.



¿Estás como Cristiano Ronaldo que te das el lujo de coleccionar ‘naves’?

Eso quedó en el recuerdo, vamos a venderlos y ahora compraré una miniván, porque ya somos siete.



Si un día paso por Magdalena...

Me puedes encontrar caminando sin zapatos y entrando al mercado.



¿Celoso?

Protector.



¿Un jugador por el que te saques el sombrero?

John Galliquio. No lo querían y entrenaba y apoyaba. Ese es un verdadero líder.



¿Trome?

Es un diario atractivo, que lo lee mucha gente y a veces exagera las cosas. Debería escuchar ambas partes. Sé que hay gente de nivel y al decirlo, espero no equivocarme. Le deseo lo mejor y muchos éxitos.

