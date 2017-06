Juan Reynoso exigió a sus jugadores ver la final de Champions League para evitar esto

Juan Reynoso piensa en todos los detalles. El técnico de Melgar exigió a sus jugadores ver la final de la Champions League entre Real Madrid y Juventus, que terminó coronando a los merengues por segundo año consecutivo (4-1).



"Los partidos importantes los vemos todos juntos, después comentamos detalles. Si lo dejamos opcional (mirar la final), se ponen a chatear", reveló Juan Reynoso a RPP Noticias.



"Eso hace que el jugador sea más disperso. Nosotros como peruanos no tenemos la cultura del uruguayo, del argentino, de saber meter el cuerpo, de saber cuándo meter una patada, de cuándo cortar en el área rival. Acá lo aprenden a los 30 años. En menores nadie te lo dice. Hoy hay jugadores que rebasaron los 30 y se quedan sorprendidos de los detalles finos que comentamos y nunca se los dijeron", añadió el popular 'Cabezón'.



Asimismo, Juan Reynoso habló sobre sus planes como técnico en un futuro. "La verdad me proyecto en Melgar hasta diciembre. Mi intención es dirigir fuera. La verdad cada vez estamos más cerca y es cerrar bien el ciclo con Melgar y ver si se concreta una de estas opciones que tenemos de dirigir fuera. Me interesa mucho más que Melgar u otro equipo en Perú. Ese es el siguiente paso", expresó.



La semana pasada, Juan Reynoso alzó la copa del Torneo de Verano 2017 con Melgar tras vencer en penales 4-2 a UTC de Cajamarca.

Video: Tanda de penales entre Melgar y UTC