Juan Reynoso pidió esto para renovar con Melgar, y no fue más plata

Juan Reynoso renovó por una temporada más con Melgar de Arequipa. El técnico nacional cerró su negociación bajo una premisa, que no tiene nada ver con lo económico, sino con un proyecto futbolístico. ¿De qué se trata?



Juan Reynoso aceptó continuar al mando de Melgar si los directivos aprueban la contratación de un comando técnico proveniente de México, para que se hagan cargo de las divisiones inferiores del cuadro arequipeño.



Sí, el 'Cabezón' no solo piensa en sus intereses personales, sino también en el club. Juan Reynoso pretende formar, para un futuro, un equipo con jugadores de la zona.



Por otro lado, Juan Reynoso tendrá una difícil labor en la Copa Libertadores 2017. Melgar tendrá como rivales en el grupo 3 a River Plate, Emelec e Independiente de Medellín. "No son sentimos menos que nadie", dijo el estratega.