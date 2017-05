Juan Román Riquelme: Demoledora respuesta a Fox Sports sobre el futbolista moderno [VIDEO]

Claro y directo, así es Juan Román Riquelme, uno de los últimos '10' del fútbol de antaño. La leyenda de Boca Juniors brindó declaraciones a Fox Sports radio y, entre otras temas, habló del futbolista moderno, el mismo que publica su vida entera en redes sociales. ¿Qué dijo?



"En la época en que jugábamos nosotros, amábamos jugar al fútbol. No nos interesaba mucho la play. No teníamos las redes sociales. No nos interesaba mostrar que paseamos al perro. No nos interesaba si bailábamos después de un partido", comentó Juan Román Riquelme al panel de Fox Sports.



"Ahora me sorprende que ponen 'me voy a dormir a siesta'. Y Luego ponen 'me acabo de despertar de la siesta y ahora estoy merendando'. ¿Qué es eso? Nadie pone nada de fútbol. No ponen la Champions League o un partido de la Nacional B (Segunda División de Argentina). Te ponen una foto con el peluquero un día antes del partido en la concentración", añadió.



"Ahora hay un montón de cosas nuevas que yo no sé si los podría aguantar, creo que yo la agarré al último tiempo mío y por eso lo soporté. Me sorprende muchas cosas", sentenció Juan Román Riquelme.