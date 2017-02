Juan Sebastián Verón limpió con sus manos destrozos de temporal en Argentina [VIDEO]

Juan SebastiánVerón, dio una lección de humildad y sencillez a todos los hinchas del fútbol en todos los rincones del planeta. El actual presidente de Estudiantes de La Plata, no pensó dos veces en unirse junto a otros compañeros de equipo y ensuciarse las manos para hacer un trabajo para el cual no estaban preparados.



La 'Brujita' como se le conoce a Juan Sebastián Verón, salía del vestuario de Estudiantes de La Plata, cuando en el camino al campo de entrenamientos se encontró con árboles que habían sido arrancados de raíz por este fuerte temporal de agua y viento que sorprendió a todos los argentinos por la tarde y no dudó poner manos a la obra.



Juan Sebastián Verón y Mariano Andújar fueron los abanderados de todo el plantel en la tarea de remoción de las ramas que quedaron desperdigadas por todo el predio del club.



Hay que recordar que el temporal llevó ráfagas de viento por encima de los 80 kilómetros por hora y derribó alrededor de 100 árboles y algunos semáforos. También afectó el suministro eléctrico en varios barrios y mas de 30 personas debieron ser evacuadas.