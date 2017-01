Juan Vargas es noticia cuando está y cuando no está. En esta ocasión el lateral izquierdo de Universitario llamó la atención de los hinchas y de la prensa pues no se le observó en el bus de jugadores que llegaron a la concentración crema de cara al amistoso de mañana ante Once Caldas.



La posible baja de Juan Vargas ante los colombianos fue lo primero que se especuló pues no se puedo observar las prácticas de Universitario en el estadio Monumental.



Pero las dudas se disiparon cuando casi diez minutos después de la llegada del equipo al hotel, en Magdalena, apareció Juan Vargas a bordo de su camioneta Porsche negra y segundos después ingresó al loby del alojamiento con un polo de manga corta, bermudas y sandalias havaianas.



El popular ‘Loquito’ buscó con de inmediato a Roberto Chale. Conversó con el entrenador de Universitario por algunos, sonrieron y se conoció que el lateral había pedido un permiso especial para atender una problema familiar.