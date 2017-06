Ronaldinho realizó impresionante jugada con Barcelona que dio la vuelta al mundo [VIDEO]

Ronaldinho no se casa de hacer maravillas en los campos de fútbol. Esta vez con la camiseta de su ex equipo, Barcelona, en partido benéfico de leyendas contra Manchester United. ¡Tremenda jugada del popular 'Roni'!



Ronaldinho hizo un genial 'túnel' a uno de los jugadores de Manchester United en el Estadio Camp Nou. Esto ocurrió en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando Barcelona perdía 1-0. ¡Genio!



Ronaldinho esperó a su rival e hizo pasar la pelota por entre sus piernas, para luego hacer un pase del desprecio y continuar con el ataque del Barcelona en campo del Manchester United.



Igual, Barcelona no pudo ante las leyendas de los 'Diablos Rojos'. Los azulgranas cayeron 3-1 en el partido benéfico en poyo a un Hospital en España.