Jugador africano se pasó de tramposo: Dedicó premio a esposa y "novia" [VIDEO]

Su nombre es Mohammed Anas, y quiso ser el jugador "más romántico" ante las cámaras mientras recibía el premio a mejor jugador del partido. El africano jamás imaginó que sus declaraciones "de amor" darían la vuelta al mundo. ¿Se habrá equivocado? ¿Tiene dos amores? Mira el video y saca tus propias conclusiones.



Todo pasaba de lo más normal. Mohammed Anas era entrevistado cuando de pronto empezó a dedicar el premio que había ganado. "Agradezco a mis fans, mi esposa y mi novia", comentó el jugador del club Free State Stars de Sudáfrica, llamando al atención del periodista (y seguramente de los televidentes).



Mohammed Anas rápidamente se dio cuenta de lo que dijo e intentó disculparse. "Me refiero a mi esposa, siento decirlo, lo siento mucho, mi esposa". Te amo tanto, te amo tanto mi corazón", añadió el futbolista muy nervioso por su desafortunada declaración en vivo.



No sabemos si lo dijo por error, pero posiblemente no duerma junto a su esposa por varios días. Estas imágenes rápidamente se ha vuelto virales en la red social de YouTube alcanzando miles de reproducciones. ¡Qué jugador!