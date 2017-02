Jugador se enteró que su madre falleció en pleno partido y esto pasó [VIDEO]

Este desgarrador momento pasó en el fútbol de Guatemala, cuando los equipos de Municipal y Guastatoya se enfrentaban por la liga local. Marco Pappa, jugador del Municipal, se enteró del fallecimiento de su madre en pleno partido.



Sin embargo, estas lamentables escenas dentro del campo de fútbol no hubieran sido posibles de no ser por el futbolista de Guastatoya, Edwin Fuentes, quien se acercó a él y le dio sus condolencias por la muerte de su madre.



Marco Pappa, quien no tenía conocimiento del deceso de su madre, corrió pasmado a su cuerpo técnico, confirmó la versión de Edwin Fuentes y salió del reciento deportivo junto con su familia que acudió al encuentro.



Este gesto de Edwin Fuentes fue calificado de "mala leche", pero él se defendió de esta forma. "Yo lo que le dije fue lo que había escuchado en la tribuna. Le di el pésame. No fue con mala leche que le dije eso”.