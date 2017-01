Jugar en el Real Madrid, parece la obsesión del volante francés Samir Nasri, a quien no le importa ser el reciente refuerzo del Sevilla comandado por el argentino Jorge Sampaoli para manifestar en una entrevista su deseo de ser dirigido nada menos que por Zinedine Zidane.



El jugador de origen argelino y ex Manchester City fue entrevistado por ‘Onze Mondial’ y a la pregunta de si le gustaría ser entrenado por Zinedine Zidane, el volante sevillano dijo: "Sí, por qué no. Eso significaría que estaría jugando ya para el Real Madrid".



Nasri no dudó en elogia al DT del Real Madrid. "Es raro que un jugador tan grande se convierta en un gran entrenador. Su trayectoria es simplemente increíble. En sus primeros 32 partidos vi que estaba por delante de Guardiola, Pellegrini, o Mourinho en puntos conseguidos. Ya ha ganado la Champions League, está primero en la Liga y lleva invicto desde hace muchísimas jornadas. Lleva una temporada impecable".



El jugador de Jorge Sampaoli cedido por el City asegura que no se amilana ante el poderío de Real Madrid o Barcelona. "Estamos en una Liga más igualada de lo que la gente piensa; es verdad que hay dos gigantes, estamos de acuerdo, pero con la Champions League, la Copa del Rey, los partidos de Liga, los de selecciones... Con fe nunca se sabe".