Jugador de la Roma hace esta confesión luego de descubrirse su terrible vicio [VIDEO]

El volante de la Roma, Radja Nainggolan, a vuelto a meterse en el ojo del huracán luego de hacer una confesión que ha puesto en evidencia un terrible vicio que va en perjuicio de su carrera no solo como futbolista en la Serie A, sino también en la selección de Bélgica a pocas horas de jugar Eliminatorias Rusia 2018.



El mediocampista de la Roma, una vez más demostró que su comportamiento fuera del campo de juego deja mucho que desear. Esta vez el jugador, no tuvo más remedio que confesar su adicción la tabaco, luego que una cámara lo registrara fumando un cigarrillo dentro de su automóvil hace dos días.



A poco de jugar una nueva jornada de Eliminatorias Rusia 2018, el jugador de la Roma de 28 años aseguró: "Fumo y no me avergüenza", y añadió. "Sé que debería dar un buen ejemplo, tengo niños, pero creo que también hago mi trabajo como jugador de fútbol y eso es lo que importa", aseguró la estrellas de la Serie A que podría ser fichado por Chelsea la próxima temporada..



Tiempo atrás el excéntrico jugador de la Roma protagonizó otro escándalo cuando en el 2014 fue captado saliendo de una casa de citas en Rusia, tras un duelo entre la Roma y el CSK de Moscú.